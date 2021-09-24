’ماركا’ تتوقع الموعد.. مدرب برشلونة ينتظر ’رصاصة الرحمة’

2021/09/24 | 14:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

بعد التعثر الجديد والمظهر الباهت المتكرر لبرشلونة الإسباني، كشفت تقارير صحفية محلية أن المدير الفني للفريق رونالد كومان يقترب من نهاية رحلته في "كامب نو".

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وواصل برشلونة تعثره واكتفى بتعادل مخيب من دون أهداف مع مضيفه قادش في الدوري، الخميس، ويحتل الفريق المركز السابع بـ9 نقاط من 5 مباريات.

وذكرت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية أن "مستقبل كومان بات على المحك"، بل إنها أوضحت أنه قد يُقال قبل مباراة الفريق المقبلة أمام ليفانتي، الأحد.

وكان من المتوقع أن يعاني فريق المدرب الهولندي بشدة هذا الموسم، بعد رحيل أسطورة برشلونة ليونيل ميسي إلى باريس سان جرمان الفرنسي، على خلفية أزمة مالية خانقة في النادي الكتالوني.

وحسب "ماركا"، فإن كومان كان تحت ضغط كبير قبل رحلة قادش، فيما زاد التعادل المحبط من تعقيد موقفه.

وأشارت الصحيفة واسعة الانتشار إلى سوء العلاقة بين المدرب ورئيس النادي خوان لابورتا، وسبق أن قال الأخير إنه "سيتخذ قرارا إن كان ضروريا"، منوها إلى أن "تقييم المدرب يعتمد على نتائجه".

ولم يحقق برشلونة الفوز في آخر 3 لقاءات، حيث خسر من بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا، ثم تعادل أمام غرناطة وقادش في الدوري الإسباني.

ومن جهة أخرى، قالت الصحيفة إن هناك بعض الأسماء المرشحة لتولي تدريب برشلونة في حال رحيل كومان، أهمها أسطورة الفريق السابق تشافي هيرنانديز، والإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا، وأنتونيو كونتي المقال حديثا من تدريب إنتر ميلان الإيطالي.

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