2021/09/24 | 14:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة 24 ايلول 2021، عن مخاوف في حال تسلم التيار الصدري “هرم السلطة” في العراق.ونشر حساب “صالح محمد العراقي”، حواراً قال إنه دار بينه وبين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصدر يبدي قلقا من تسلم هرم السلطة ويحذر انصاره من “الطمع والخيانة” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يبدي قلقا من تسلم هرم السلطة ويحذر انصاره من “الطمع والخيانة”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يبدي قلقا من تسلم هرم السلطة ويحذر انصاره من “الطمع والخيانة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).