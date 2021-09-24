2021/09/24 | 14:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، من اعتقال 5 متهمين ومصادرة أسلحتهم على اثر نزاع عشائري بين قبيلتين في قرية الانتصار شمالي العاصمة بغداد.

وذكر اعلام قيادة العمليات في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (24 ايلول 2021)، انه "تنفيذا لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد وبإشراف ميداني مباشر من قبل اللواء الركن قائد فرقة المشاة الحادية عشر، وعلى اثر النزاع العشائري بين عشيرة المصاليخ وعشيرة البو دراج ضمن قرية الانتصار التابعة إلى قضاء الراشدية شمالي بغداد، الذي حدث يوم أمس بالقرب من خط سير زوار أربعينية الإمام الحسين، تحركت قوة مؤلفة من نائب قائد الفرقة وأمر اللواء 44 وأمر الفوج الثالث وضابط استخبارات الفوج و مدير شرطة الراشدية".

واضاف البيان، انه "تم تفتيش الدور العائدة إلى طرفي النزاع والأراضي الزراعية المحيطة بهم، وعلى اثر ذلك تم إلقاء القبض على ٥ أشخاص من الطرفين، قاموا بإطلاق العيارات النارية وضبط أسلحتهم".

واشار الى إن "القوة واجهت مقاومة وإشهار سلاح خلال عمليات إلقاء القبض والبحث والتفتيش عن الجناة، وبعد فرض سلطة القانون تم مصادرة الأسلحة أدناه:

١.



كلاشنكوف عدد 4

٢.سمنوف عدد 2

٣.مسدس عدد ٢

٤.



عتاد كلاشنكوف ١٩٠ أطلاقة

٥.



جعبة عدد ٢".

واوضح البيان، انه "تم تسليم الأشخاص مع الأسلحة إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الأمنية تقتحم منازل متورطين في نزاع عشائري.. وتعلن النتائج) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الأمنية تقتحم منازل متورطين في نزاع عشائري.. وتعلن النتائج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).