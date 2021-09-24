العتبة الحسينية تكشف اعداد وجبات الطعام التي تقدم للزائرين عبر 7 منافذ

2021/09/24 | 14:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب الأمين العام للعتبة الحسينية أفضل الشامي، الجمعة، انه لم تحدد اعداد الزائرين الوافدين لكربلاء الى الان، موضحا ان هناك 7 منافذ لتوزيع الطعام يبدأ توزيع الوجبة الواحدة من 3 آلاف إلى 12 ألف نفر يوما.

وذكر الشامي في تصريح لـ NRT عربية، (24 ايللو 2021)، ان "عدد المواكب الحسينية تقريبا اكثر من 11 الف موكب منها خدمية ومنها عزاء، ولدينا حوالي 10 الاف متطوع من الرجال والنساء ومن مختلف المحافظات متوزع على كل الاقسام منها الخددمات والصحية والامن والطعام وتقريبا الف منهم يختص على الخدمات الصحية".

واضاف، ان "هناك فوج الخدمة الحسينية ويبلغ عددهم 150 خادما موزعين في مدن الزائرين، ويقومون بنفس الواجبات والخدمات، وهناك 7 منافذ لتوزيع الطعام، يبدأ توزيع الوجبة الواحدة من 3 آلاف إلى 12 ألف نفر يوما، وموكب آخر قريب من الصحن يبدأ بتوزيع خمسة آلاف إلى عشرة آلاف وجبة إطعام يوميا".

N.A

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