2021/09/24 | 14:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، حصيلة العمليات العسكرية المنفذ من قبل قيادة القوات البرية للفتره ( 17 - 23 ) ايلول 2021.

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة العمليات العسكرية المنفذ من قبل قيادة القوات البرية هي:

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