الاتحاد التونسي للشغل يحذر من مخاطر

2021/09/24 | 14:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة، من مخاطر حصر السلطات في يد الرئيس قيس سعيد، وقال إن احتكار سعيد لتعديل الدستور والقانون الانتخابي "خطر على الديمقراطية".

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