زيباري يكشف عن اتفاق مع بغداد بشأن كركوك

2021/09/24 | 14:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، اليوم الجمعة، عن اتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن عودة الحزب الى محافظة كركوك.وقال زيباري في منشور على صفحته في الفيسبوك :”حاليا ليست هناك […]

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