ثورة فالكاو تؤتي ثمارها في رايو فايكانو

2021/09/24 | 14:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يبدو أن تعاقد رايو فايكانو مع المهاجم المخضرم راداميل فالكاو بدأ يؤتي ثماره سريعاً، إذ شهدت مبيعات قمصان الفريق طفرة كبيرة منذ وصول اللاعب الكولومبي إلى النادي، الذي بات يشهد أيضاً ثورة إعلامية في عدد متابعيه على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ يحتل اللاعب المركز الثاني في الليغا من حيث عدد المتابعين على تويتر.

وخلق وجود فالكاو في النادي المدريدي المتواضع زخماً إعلامياً كبيراً، إذ يحظى اللاعب بأكثر من 17,3 مليون متابع على تويتر و13 مليون على فيس بوك و14 مليون على إنستغرام، ومع كل تعليق أو صورة ينشرها يتم مشاركتها مع آلاف المتابعين.

ولدى اللاعب الملقب بـ”النمر” متابعون على تويتر أكثر من الحساب الرسمي للدوري الإسباني لاليغا (7 ملايين) وأكثر من 18 فريقاً من إجمالي 20، باسثتناء فقط برشلونة (17,4 مليون) وريال مدريد (38 مليون).

وعلى صعيد اللاعبين، يتخطاه فقط الإسباني جيرارد بيكيه (20,1 مليون متابع) على تويتر، لكن فالكاو جلب إلى فايكانو مجموعة هائلة من المتابعين الجدد.

وتحول تأثير فالكاو في فايكانو إلى الجانب الاقتصادي أيضاً، فبعد التقديم الرسمي للاعب في 16 سبتمبر (أيلول) في إستاد فاييكاس، شهدت مبيعات قميص اللاعب رواجاً كبيراً.

ويبلغ سعر قميص فالكاو 80 يورو مما جلب أرباحاً اقتصادية إلى النادي، رغم أن ذلك لم يكن الهدف الرئيسي في البداية.

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