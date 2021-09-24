شاهد.. كلاب شرسة تهاجم فتاة في الشارع وأحد المارة يوثق لحظة الرعب

2021/09/24 | 14:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يظهر فيديو التقط بهاتف محمول لحظة مهاجمة مجموعة من الكلاب الشرسة امرأة في أحد الشوارع بمدينة ترزانا، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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