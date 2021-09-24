2021/09/24 | 14:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

تدرس شركة "واتساب" للتراسل الاجتماعي فكرة تشغيل ميزة استرداد النقود لمستخدميه.

وذكرت بوابة "WABetaInfo" أن الشركة الأمريكية للمراسلات تخطط لاسترداد نسبة من المدفوعات للمستخدمين يصل إلى نحو 10% من كل عملية دفع.

وظهرت ميزة الدفع Cashback عند شركة WhatsApp في التطبيق خلال الفترة الأخيرة على سبيل التجربة المغلقة.

وكانت تظهر رسالة خاصة "احصل على استرداد نقدي على الدفعة التالية من خلال النقر عليه"، حيث يدخل المستخدم تلقائيًا إلى برنامج الاسترداد.

ويتم اختبار الميزة فقط في الهند، حيث تعمل شركة WhatsApp بنشاط على الترويج لخدمة تحويل الأموال الخاصة بها.

المصدر: سبوتينك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة واتساب تخطط لتشغيل ميزة جديدة تتعلق بالنقود) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة واتساب تخطط لتشغيل ميزة جديدة تتعلق بالنقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).