ضبط أحزمة ناسفة معدة لـ

2021/09/24 | 14:50 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت العملية جنوبي محافظة ديالى

الترا عراق - فريق التحرير

أعلن جهاز الأمن الوطني، الجمعة، إحباط "مخطط لاستهداف الزائرين" المشاركين في مراسم الأربعين في العاصمة بغداد.

وذكر الجهاز في بيان، 24 أيلول/سبتمبر، أنّ "مفارز الجهاز انتشرت في طرق الزائرين وأجرت عمليات المسح الأمني الميداني، وتمكنت بعد مقاطعة المعلومات في بغداد وديالى بالاشتراك مع القوة الماسكة للأرض من مداهمة وكر للإرهابيين".

وأضاف البيان، أنّ القوة "وضبطت بداخل الوكر 4 أحزمة ناسفة جاهزة للتفجير، و4 عبوات محلية الصنع معدة لاستهداف الزائرين، مع 6 قنابر هاون وصاروخي قاذفة ومواد غذائية، جنوبي محافظة ديالى".

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