العثور على مضافة ومخلفات لداعش في ديالى (صور)

2021/09/24 | 15:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، العثور على مضافة ومخلفات لعصابات داعش الإرهابية في محافظة ديالى.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز،انه "وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة، عثرت قيادة عمليات ديالى على مضافة، وأحزمة ناسفة، وصواريخ قاذفة، من مخلفات عصابات داعش الإرهابية في قرية جميل خضير جنوب غرب ناحية كنعان، وسيتم تفجير المواد من قبل مفارز القيادة".

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