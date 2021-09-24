رابطة المصارف تدعو الحكومة للتركيز على الاقتصاد الرقمي

2021/09/24 | 15:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعا نائب المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية احمد الهاشمي، الحكومة إلى التركيز على الاقتصاد الرقمي خلال السنوات الحالية لجعل العراق يواكب التطور الحاصل في العالم.وقال الهاشمي، إن “العراق بحاجة إلى […]

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