2021/09/24 | 15:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أعلنت الحكومة النرويجية أنها قررت إلغاء معظم القيود الرامية إلى الحد من تفشي فيروس كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية تقريبا.وأعلنت رئيسة الوزراء النرويجية، إرنا سولبرغ، أثناء مؤتمر صحفي عقدته اليوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النرويج تعلن إلغاء معظم قيود كورونا المركز الخبري الوطني.

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