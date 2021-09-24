جونسون يقترح على ماكرون إعادة تعاون البلدين بعد أزمة الغواصات

2021/09/24 | 15:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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عرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة على الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إعادة تعاون بين البلدين بعد أزمة الغواصات.

وأفاد قصر الاليزيه في بيان مقتضب إن جونسون "عبر عن نيته إعادة تعاون بين فرنسا وبريطانيا يتطابق مع قيمنا ومصالحنا المشتركة (مناخ، منطقة المحيطين الهندي-الهادئ، مكافحة الارهاب...).



ورد رئيس الجمهورية بأنه ينتظر اقتراحات".

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