حكم ثالث بالسجن المؤبد ضد الثعلب كارلوس في فرنسا

2021/09/24 | 15:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال مكتب المدعي العام في باريس، إن حكماً ثالثاً بسجن كارلوس “الثعلب” مدى الحياة تأكد اليوم الجمعة، بعد إدانته في هجوم بقنبلة يدوية على متجر بباريس في 1974.

وكارلوس ثوري يساري شن هجمات في أنحاء العالم في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

وفي 2017 أدين كارلوس في هجوم بقنبلة يدوية في 1974 على متاجر “دراغستور بوبليسيس” في شارع شانزليزيه بباريس، أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة 36.

ويقضي كارلوس، الفنزويلي 71 عاماً، واسمه الحقيقي ايليتش راميريز سانشيز عقوبتين أخريين بالسجن مدى الحياة بعد خسارته الاستئناف فيهما.

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