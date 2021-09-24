بلينكن لدول مجلس التعاون: وقفتم إلى جانبنا وأحدثتم فارقاً في حياة آلاف الأفغان

2021/09/24 | 15:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت الولايات المتحدة عن التزامها بعلاقات مستدامة وطويلة الأمد مع مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قبل اجتماعه مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي أمس الخميس في نيويورك، حسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية اليوم الجمعة.

ونقل البيان عن بلينكن “تمتعت الولايات المتحدة بعلاقة وثيقة بشكل استثنائي مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ عقود ونتطلع قدماً لمتابعة هذا التقليد والبناء عليه في الأشهر والسنوات المقبلة”.

وأضاف”ملتزمون تجاه المنطقة لأن ذلك يصب في مصلحتنا الوطنية، وملتزمون بعلاقات مستدامة وطويلة الأمد مع كافة شركائنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.

وتابع “نركز معاً على بناء الازدهار المشترك ومعالجة بعض أكبر التحديات في العالم، ونعمل معاً لتوفير الطاقة للعالم، وهزيمة الإرهابيين، وضمان الدفاع وردع العدوان الخارجي.



ويعتمد بعضنا اليوم أيضاً على البعض الآخر، لمواجهة تحدياتنا المشتركة طويلة الأجل، مثل الأوبئة وأزمة المناخ”.

وأوضح أن “الجسر الجوي من أفغانستان الأخير دليل حي على كيفية توفير شركائنا الخليجيين الدعم الحاسم في أوقات الحاجة، ونحن نقدر ذلك إلى حد بعيد.



وقفتم إلى جانبنا، وأحدثتم فارقاً في حياة عشرات الآلاف وساعدتم الأفغان”.

وقال الوزير: “أكرر أننا ممتنون لهذا الدعم ونتطلع بشدة إلى مناقشة جدول الأعمال الحافل، كنا مصممين على إيجاد وقت للاجتماع هنا في نيويورك، وأعتقد أن هذا يعكس الأهمية التي نعلقها جميعنا على العمل الذي نقوم به بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.

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