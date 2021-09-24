2021/09/24 | 15:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني قال ذبيح الله مجاهد نائب وزير الثقافة والإعلام للحكومة المؤقتة بأفغانستان، إن حكومة بلاده الجديدة ستطالب واشنطن بتعويضات مالية.وذكر أن ذلك سيشمل تعويضات عن الخسائر في صفوف المدنيين، والأضرار الناجمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طالبان تعتزم مطالبة واشنطن بتعويضات مالية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالبان تعتزم مطالبة واشنطن بتعويضات مالية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طالبان تعتزم مطالبة واشنطن بتعويضات مالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).