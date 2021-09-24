العبادي يطلق توقعات بشأن نسب المشاركة في الانتخابات

2021/09/24 | 15:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع رئيس "قيادة تحالف قوى الدولة الوطنية" حيدر العبادي، الجمعة، ان تكون نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة نحو 40 في المئة.

وذكر العبادي في تصريحات تابعها NRT عربية (24 ايلول 2021)، "اننا دعونا وعملنا على عودة التيار الصدري للمشاركة في الانتخابات، وندعو ونرحب بعودة جميع مّن نادى بالمقاطعة.

وأكد العبادي، بأن الورقة التي وقعها والعديد من القادة ومنهم الصدر، هي ورقة للشعب، تتضمن تعهدا بالعمل لحل عقد النظام السياسي، ولمعالجة ملفات هامة تخص الدولة ونظامها السياسي".

وعن إعلان بعض القوى مقاطعة الإنتخابات، أشار العبادي إلى أننا: "نتفهم قرار المقاطعة، لكننا ندعو للمشاركة بقوة في الانتخابات، لإيماننا بضرورات التنوع السياسي في إدارة الحياة السياسية العراقية، ولإيماننا بأن الانتخابات هي بوابة العمل السياسي، والوسيلة الممكنة للتغيير والإصلاح ومواجهة التحديات".

وتابع "فالانتخابات الآلية الوحيدة القادرة على ضمان سلامة النظام السياسي وتطوره التدريجي، شرط نزاهتها وعدالتها..



وأتوقع نسبة مشاركة لا تقل عن 40% في الانتخابات"، وفقا لصحيفة "النهار الكويتية".

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