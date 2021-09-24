2021/09/24 | 15:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على 19 متهماً بقضايا مختلفة بينهم إرهابيون ومتهمون بنزاع عشائري.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، انه “تزامناً مع انطلاق الخطة الأمنية المرسومة من قبل قيادة العمليات المشتركة لتأمين الحماية اللازمة للزيارة الأربعينية، وبهدف إحباط محاولات عصابات داعش الإرهابية بإلحاق الأذى بزوار أبي عبد الله الحسين(عليه […]

ظهرت المقالة عمليات بغداد: القبض على 19 مطلوباً بقضايا مختلفة أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد: القبض على 19 مطلوباً بقضايا مختلفة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد: القبض على 19 مطلوباً بقضايا مختلفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).