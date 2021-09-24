الحوار السعودي - الإيراني:

2021/09/24 | 15:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، كشف الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، خفايا "الحوار الأوّلي" الذي يجري في العراق، بين بلاده من جهة، وإيران من جهة أخرى.

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