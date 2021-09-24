2021/09/24 | 15:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعربت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، عن تقديرها العالي للدور الوطني والمسؤول للمعلمين والمدرسين في العراق من خلال إسهامهم المرتقب في إنجاح انتخابات 10 تشرين الأول 2021.وذكر بيان للمفوضية تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفوضية الانتخابات تصدر بيانًا يخص المعلمين والمدرسين المركز الخبري الوطني.

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