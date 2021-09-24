2021/09/24 | 15:40 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wxwSfZi4Q0k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر من كربلاء حول الزيارة الأربعينية | مراسل الرشيد طارق الخفاجي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر من كربلاء حول الزيارة الأربعينية | مراسل الرشيد طارق الخفاجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).