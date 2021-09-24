غواصون يكتشفون أحد أكبر مجموعات العملات المعدنية الرومانية بأوروبا

2021/09/24 | 15:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر اثنان من الغواصين الهواة على واحدة من أكبر مجموعات العملات المعدنية الرومانية في أوروبا قبالة الساحل الشرقي لإسبانيا..ما التفاصيل؟

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