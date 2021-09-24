بالفيديو.. كارثة سقوط سيارة في نهر المغلف تحمل زائري الأربعينية

2021/09/24 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاءتنشر (بغداد اليوم)، الجمعة، مقطع فيديو يبين لحظة سقوط سيارة تحمل عدد من الزائرين في نهر المغلف بمحافظة كربلاء.ويوثق المقطع ايضاً محاولة الأبطال و الغيارى لانقاذ الزائرين من الحادث.

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