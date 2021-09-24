ديالى تسجل اكبر تدفق بشري لـ

2021/09/24 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى اعلنت هيئة المواكب الحسينية في ديالى، الجمعة، عن تسجيل اكبر تدفق بشري لزيارة الاربعين بعد 2003.وقال رئيس هيئة المواكب الحسينية في ديالى علي حسين طاهر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" التدفق البشري الهائل لزوار الاربعين من مختلف مدن وقرى ديالى مستمر لليوم الخامس والاخير سيرا على الاقدام للمشاركة في اداء مراسيم زيارة الاربعين في كربلاء".واضاف، ان "حجم الاعداد حتى اليوم بلغ اكثر من 250 الف زائر من مختلف الشرائح لافتا الى ان الاعداد هي الاعلى بعد 2003 مبينا ان بعض الزوار قطعوا 130 كم للوصول الى بعقوبة سيرا على الاقدام قبل الانطلاق منها صوب بغداد وبعدها الى كربلاء المقدسة لاداء مراسيم الزيارة".وتوقع ان "يتم فتح كل الطرق المغلقة بين بعقوبة وبغداد وبقية المدن ابتداء من صباح يوم غدا الجمعة ايذانا بانتهاء حركة الزوار على طرق المحافظة بعد انتقالهم صوب العاصمة بغداد".

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