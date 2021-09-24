المثنى.. القبض على متهم مطلوب حاول قتل صديقه

2021/09/24 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنىاعلنت مديرية شرطة المثنى، اليوم الجمعة، عن تمكنها من القبض على متهم مطلوب حاول قت صديقه وسط المحافظة.وذكر بيان للمديرية تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه انه "تم تسجيل شكوى من قبل أحد المواطنين في مركز شرطة ثورة العشرين التابع الى قسم شرطة قضاء الرميثة شمال شرق المحافظة، بأن صديقه قام بالاعتداء عليه بواسطة آلة جارحه محاولا قتله، ليتم جمع المعلومات والأدلة عن مكان تواجده".واضافت انه "تم إصدار أمر قبض قضائي بحق المتهم وقد القي القبض عليه ودونت أقواله ابتدائيا وصدقت قضائيا واعترف بقيامه بعملية الاعتداء وتوقيفه وفق أحكام المادة القانونية ( 405 / 31 ) من قانون العقوبات العراقي واحيل إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون".

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