الفصل العاشر : صراع برسباى وشاه رخ: عام 841 - أحمد صبحى منصور

2021/09/24 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور كتاب مقارنة بين العسكر المملوكى والعسكر المصرى الخائب الخائن الراهن الباب الأول : العسكر المملوكى يحافظ على مكانة مصر الفصل العاشر : صراع برسباى وشاه رخ: عام 841 شهر محرم نائب دوركى يهاجم بيوت دلغادر وجانبك الصوفى في غيابهما وهما يحاصران قيصرية ( وقدم الخبر بأن نائب دوركى توجه في خامس عشرة في عدة من نواب تلك الجهات وغيرهم، وعدتهم نحو الألفى فارس، حتى طرقوا بيوت الأ ......





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