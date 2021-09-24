قواعد الفساد الستُ عشرة في عراق الموبقات - جواد كاظم غلوم

2021/09/24 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_كاظم_غلوم نظرا لأني أعيش منذ ما يقارب العقدين في عراق الواق واق وأنواع الشقاء وفقدان الوفاق بعد ان حططت الرحال فيه بعد غربة طويلة في الشتات البعيدة والقريبة حيث يمرح الفساد الان في كل ملاعب وساحات هذا البلد ويظهر بكامل طلعته المقززة المقرفة بلا ايّ استحياء من الضمير والعفّة والاكتفاء بالممكن والرضا .فقد ارتأيت من خلال معايشتي إياه طوال عقدين من السنوات ان أضع قواعد الفساد الخمس عشرة لأني ألمحه يوميا و ......





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