إيقاف المصارع الروسي ماخوف 4 سنوات بسبب المنشطات

2021/09/24 | 15:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات إن المصارع الروسي بيليال ماخوف، الفائز بميدالية ذهبية في وزن 120 كيلوغراماً في أولمبياد لندن الصيفي 2012 عوقب بالإيقاف لمدة أربعة أعوام لمخالفته لوائح المنشطات.

وأضافت الوكالة في بيان أن إيقاف ماخوف (34 عاماً) يبدأ من 27 يناير (كانون الثاني) 2020.

وقالت وكالة تاس الروسية للأنباء إن ماخوف سقط في اختبار للكشف عن المنشطات وقال متحدث باسم الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات إنه فشل في تقديم تفسير موثق لوجود بعض المواد المحظورة رياضياً في عينته.

وأضافت تاس أن ممثلاً لماخوف أبلغها بأن المصارع تعرض للعقوبة لعدم إبلاغه عن خضوعه لعلاج يتطلب الموافقة على بعض الاستثناءات.

وكان ماخوف توج بالبرونزية في أولمبياد لندن 2012 قبل أن يحصل على الذهبية بعد استبعاد طرفي المباراة النهائية بسبب المنشطات.

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