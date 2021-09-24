سائرون توضح خشية الصدر من الحكومة القادمة.. هل ستكون صدرية 'قح'؟

2021/09/24 | 15:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح النائب عن سائرون أمجد العقابي، الجمعة، مغزى التدوينة الأخيرة التي اطلقها "صالح محمد العراقي"، مبينا انها تعيد التاكيد بان الحكومة المقبلة ستكون "صدرية قح"، كما وصفها زعيم التيار مقتدى الصدر.

وقال العقابي في تصریح لـ NRT عربية، (24 ايول 2021)، ان "التغریدة هي اصرار من قبل مقتدی الصدر والتیار علی ان تكون رئاسة الوزراء القادمة صدریة بامتیاز"، لافتا الى انها "رسالة للشعب العراقي بان التیار سیعدل بین كل مكونات الشعب".

واضاف، ان "التيار الصدري سیضرب بید من حدید علی ایدي الفاسدین"، مؤكدا ان "الصدر يخشى ان یصیب التیار الغرور في حال تسنم الوزارة".

وفي وقت سابق، علق النائب عن سائرون ناجي السعيدي، الجمعة، عن الانباء التي اتهمت زعيم التيار الصدري بمسؤوليته عن رفع سعر الصرف.

وقال السعيدي في تصريح لـ NRT عربية (24 ايلول 2021)، ان "رفع سعر الدولار قضیة حكومیة بامتیاز ولم يتدخل فيها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر او اي جهة رقابیة او تشریعیة".

وتناقلت بعض مواقع السوشيال ميديا، انباء عن تدخل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في القرار الحكومي الذي تم على اساسه رفع قيمة الدولار امام الدينار العراقي.

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