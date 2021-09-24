استمرار غياب ميسي لمباراة باريس القادمة

2021/09/24 | 15:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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يغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام مونبلييه السبت في الدوري الفرنسي لكرة القدم، لإصابته في ركبته بحسب ما أعلن ناديه الجمعة.

وعاد أفضل لاعب في العالم ست مرات "إلى الجري اليوم بحسب البروتوكول الموضوع لتعافيه.



سيتم تقييم حالته مجددا الأحد" قبل يومين من المباراة الهامة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي

وكان مدربه ومواطنه ماوريسيو بوكيتينو شرح الأسباب التي دعته الى استبدال ميسي في ربع الساعة الأخير من مباراة فريقه ضد ليون (2-1) في الدوري الأحد وهي معاناته من إصابة بكدمة في ركبته اليسرى.

وخرج ميسي من الملعب وحل بدلا منه الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي وبدا الذهول على النجم الأرجنتيني لدى خروجه من المستطيل الأخضر، حتى أنه رفض مصافحة اليد الممدودة من قبل مدربه.

وغاب ميسي عن المباراة ضد متز (2-1) في الدوري المحلي حيث يتصدر سان جيرمان بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وانتقل ميسي (34 عاما) مطلع الموسم إلى سان جيرمان بصفقة حرة، بعدما أمضى نحو عقدين في صفوف برشلونة الإسباني.



ولا يزال يبحث عن هدفه الأول مع الفريق المملوك قطريا.

ويغيب أيضا عن مواجهة مونبلييه، لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي وقلب الدفاع الإسباني سيرخيو راموس.

المصدر: روسيا اليوم

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