2021/09/24 | 15:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اطلع فريق بعثة مراقبي الإتحاد الأوروبي للانتخابات البرلمانية اليوم الجمعة على استعدادات مكتب انتخابات واسط لاجراء الانتخابات في العاشر من تشرين الأول المقبل.وقال رئيس الفريق دانيال باولو، إن “الفريق اطلع على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فريق دولي يصل واسط للاطلاع على استعدادات الانتخابات المركز الخبري الوطني.

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