شاهد بالصور.. اعتقال 5 اشخاص على خلفية نزاع عشائري بين قبيلتين شمالي بغداد

2021/09/24 | 15:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم

الجمعة، اعتقال خمسة متهمين ومصادرة

أسلحتهم على اثر نزاع عشائري بين

قبيلتين في قرية الانتصار شمالي

العاصمة بغداد.

وذكر إعلَام عَمَلِيَّات بَغْدَاد في

بيان تلقته وكالة ن

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