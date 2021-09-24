السيطرة على حريق اندلع قرب مواكب حسينية في النجف

2021/09/24 | 15:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم

الجمعة، اخماد حريق اندلع في مولدة

كهربائية وانقاذ خزين وقودها في النجف

الأشرف، مشيرة الى ان فرقها منعت امتداد

ألسنة النيران الى المواكب الحسينية

القريبة.

وذكرت المدي

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