لجنة برلمانية تقدم حلاً لأزمة الكهرباء في العراق

2021/09/24 | 15:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادقدمت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، اليوم الجمعة، حلاً من أجل أزمة الطاقة الكهربائية والتي يعاني منها العراق منذ سنين طويلة.وقال عضو اللجنة محمود الزجراوي، لـ (بغداد اليوم)، ان "حل أزمة الطاقة الكهربائية والتي يعاني منها العراق منذ سنين طويلة، يكون من خلال ابعاد الهيمنة الاستثمارية الامريكية عن ملف الطاقة في العراق، فهذا الملف يجب ان يكون بمشاركة شركات دولية مختلفة، وليس حكر للولايات المتحدة الامريكية".وبين الزجراوي ان "الولايات المتحدة الامريكية، تضغط على الحكومة العراقية منذ سنين طويلة، من أجل منع اي اتفاقيات وتوقيع اي عقود استثمار مع اي شركة مختصة في مجال الطاقة غير امريكية، ولهذا نجد أزمة الكهرباء لم تنتهي رغم صرف عليها مبالغ خيالية".

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