الدفاع المدني: اخماد حريق اندلع بمولدة أهلية في النجف

2021/09/24 | 15:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، اخماد حريق مولدة كهربائية وانقاذ خزين وقودها ومنع امتداد ألسنة نيرانها قبل ان تطال المواكب الحسينية في محافظة النجف.وقالت المديرية في بيان، إن “فرق الدفاع المدني انقذت عدداً من المواكب الحسينية وكميات كبيرة من وقود الگاز بلغت (15,000) لتر بعد احتراق مولدة كهربائية في منطقة حي العلماء […]

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