2021/09/24 | 16:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت الشركة العامة للبريد والتوفير، اليوم الجمعة، إصدار عدد من الطوابع البريدية لبعض الشخصيات العراقية في ذكرى رحيلهم.وذكرت الشركة في بيان ، انه “تم اصدار طوابع تذكارية لبعض الشخصيات العراقية ومن بينهم المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم تخليداً لذكرى رحيله ويتكون الاصدار من طابع واحد تم طباعته بفئة 1500 دينار وبكمية 10000 […]

ظهرت المقالة بينهم المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم..



اصدار طوابع بريدية لبعض الشخصيات أولاً على الايام نيوز.

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