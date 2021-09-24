الكاظمي: لا تثقوا بمتسلق يطلق وعوداً وهمية بتعيينات وقطع أراضٍ

2021/09/24 | 16:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، المواطنين الى عدم الثقة بمتسلق يطلق وعوداً وهمية بتعيينات وقطع أراضٍ ويشتري الأصوات.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر، “لم يتبق أمام شعبنا سوى أيام قليلة؛ ليرسم بنفسه مستقبله بمشاركة واسعة في الانتخابات والاختيار الصحيح”.

واضاف “لا تثقوا بمتسلق يطلق وعوداً وهمية بتعيينات وقطع أراضٍ ويشتري الأصوات، ولا تستمعوا إلى من يهدد ويتوعد ويخلط الأوراق، أبعدوهم بأصواتكم في انتخابات حرة ونزيهة”.

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