2021/09/24 | 16:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الشركة العامة للبريد والتوفير، اليوم الجمعة، عن اصدارعدد من الطوابع البريدية لبعض الشخصيات العراقية في ذكرى رحيلهم من قبل البريد العراقي.

وقالت الشركة في بيان، انه “تم اصدار طوابع تذكارية لبعض الشخصيات العراقية ومن بينهم المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم تخليداً لذكرى رحيله ويتكون الاصدار من طابع واحد تم طباعته بفئة ١٥٠٠ دينار وبكمية ١٠٠٠٠ طابع”.

واضافت انه “تم اصدار طابع آخر للكابتن علي هادي تخليداً لذكرى رحيله ويتكون الاصدار من طابع واحد تم طباعته بفئة ١٠٠٠ دينار وبكمية ١٠٠٠٠ طابع”.

واشارت الشركة الى ان “البريد العراقي قام بطباعة الطوابع من خلال مطبعة البريد التابعة للشركة العامة للبريد والتوفير”.

ويذكر ان البريد العراقي يقوم بإصدار طوابع خاصة للاحداث والمناسبات التي تجري في العراق من اجل تخليدها من خلال اصدار طوابع بريدية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البريد العراقي يصدر طوابع بريدية لشخصيات عراقية في ذكرى رحيلهم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البريد العراقي يصدر طوابع بريدية لشخصيات عراقية في ذكرى رحيلهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).