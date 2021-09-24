الكاظمي عن الانتخابات: لا تثقوا بمتسلق يطلق وعوداً ويشتري الأصوات

2021/09/24 | 16:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حذر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، المواطنين من منح ثقتهم الى من وصفهم بـ "المتسلقين الذين يطلقون وعوداً وهمية".

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وكتب الكاظمي في تدوينة تابعها "ناس" (24 أيلول 2021)، "لم يتبق أمام شعبنا سوى أيام قليلة؛ ليرسم بنفسه مستقبله بمشاركة واسعة في الانتخابات والاختيار الصحيح".

وأضاف، "لا تثقوا بمتسلق يطلق وعوداً وهمية بتعيينات وقطع أراضٍ ويشتري الأصوات، ولا تستمعوا إلى من يهدد ويتوعد ويخلط الأوراق، أبعدوهم بأصواتكم في انتخابات حرة ونزيهة".

واختتم رئيس الوزراء بالقول، "معاً لمستقبل يليق بشعبنا".

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