2021/09/24 | 16:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت دائرة البيطرة احدى تشكيلات وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، تشديد اجراءاتها المتخذة للحد والسيطرة من انتشار البؤر المرضية لمرض الحمى النزفية التي ظهرت في محافظة الناصرية.وقال المدير العام، الدكتور ثامر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البيطرة تشدد اجراءاتها للسيطرة على البؤر المرضية للحمى النزفية في الناصرية المركز الخبري الوطني.

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