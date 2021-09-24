الكاظمي مخاطباً الشعب بشأن الانتخابات: لا تثقوا بمتسلق يطلق وعوداً وهمية

2021/09/24 | 16:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الجمعة، رسالة هامة للعراقيين

بشأن الانتخابات.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر

تابعتها وكالة نون الخبرية، انه "لم

يتبق أمام شعبنا سوى أيام قليلة؛ ليرسم

بنف

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