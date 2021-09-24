2021/09/24 | 16:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ألقت مفارز شرطة بغداد، اليوم الجمعة، القبض على متهم بالارهاب ضمن سيطراتها.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “مفارز سيطرة الشعب التابعة الى قيادة شرطة بغداد، ألقت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حاول الهروب منها..



سيطرة في بغداد تلقي القبض على ارهابي المركز الخبري الوطني.

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