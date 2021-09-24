الجوية يعلن غياب أحد لاعبيه في الموسم المقبل

2021/09/24 | 16:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلن نادي الجوية لكرة القدم، اليوم الجمعة، غياب لاعبه لؤي العاني بالموسم المقبل.

وقال إعلام النادي في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "إدارة نادي القوة الجوية تعلن غياب لاعبه لؤي العاني للموسم المقبل بسبب مرض في الرئة على اثره يحتاج لراحة أقلها لفترة ستة أشهر".

وأضاف ان "اللاعب المذكور قد غاب خلال فترة الاعداد على أمل شفائه و التحاقه ببداية انطلاق الدوري و لكن المرض سيغيبه لستة أشهر".

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