جوارديولا: سنلعب بشخصية لقهر تشيلسي

2021/09/24 | 16:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع تحدث بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن صعوبة المنافسة في البريميرليج، مشيداً بقوة تشيلسي، قبل مواجهة الفريقين، غداً السبت، في سادس جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.وقال المدرب الإسباني: "نحضر للمباراة كما حضرنا لمواجهة ساوثهامبتون والمباريات الأخرى".ونوه: "نحاول قراءة تشيلسي، ومعرفة ما قدموه في المباريات الأخيرة، كل مباراة اختبار جديد لمحاولة التطور والتعلم".وعن هزائمه أمام توخيل الموسم الماضي، علق: "نهائي أبطال أوروبا قصة مختلفة، مواجهتنا لهم في كأس الاتحاد كانت مثل النهائي، وفي الدوري الأمور كانت قد حسمت، نحاول التعلم والتحضير".وتابع: "واجهنا في نهائي دوري الأبطال، خصما رائعا، خسرنا ولكن لعبنا بصورة جيدة، افتقدنا اللمسة الأخيرة، البلوز قدموا مباراة دفاعية رائعة، وتحكموا في العديد من الأمور، ولكن هذه المرة سنلعب بشخصية وشجاعة أكبر".وعن التوقف الدولي المقبل وموقف اللاعبين البرازيليين، أوضح: "لا أعرف ماذا سيحدث، الوباء لا يزال متواجدا، نأمل أن تتوصل السلطات هنا وفي البرازيل لأفضل حل للطرفين".وأتم: "بخصوص سباق التتويج، في كل عام يكون الموسم الثاني أصعب من الأول، وهكذا الأمر مع الموسمين الثالث والرابع، هناك العديد من اللاعبين أصحاب الجودة، التحدي هائل وصعب بالنسبة لنا ولكننا نتقبله، هذا هو البريميرليج وعلينا الاستمتاع به".

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