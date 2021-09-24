​الحشد يعلن تدمير مضافات وانفاق لداعش في جبال مكحول

2021/09/24 | 16:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أطلقت قيادة عمليات صلاح الدين للحـشد الشعــبي والقوات الأمنية، اليوم الجمعة، عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في سلسلة جبال مكحول، فيما دمرت عدة مضافات وانفاق للإرهابين.وذكرت مديرية اعلام الحشد الشعبي في بيان، ان “العملية انطلقت بمشاركة اللواء 51 بالحشد الشعبي وقيادة عمليات صلاح الدين للجيش وطيران الجيش وفوج swat شرطة صلاح الدين ومكافحة […]

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