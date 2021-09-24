المالية ترد على اتهام لها ببيع المناصب: نوايا سياسية وانتخابية لاثارة الرأي العام

2021/09/24 | 16:53 - المصدر: وكالة ناس

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تنويه هام جدا

ترفض وزارة المالية الاتهامات والادعاءات غير المسؤولة التي اطلقها احد مقدمي البرامج التلفزيونية وتفند ما تحدث به عن (بيع المناصب الحكومية) .

ويود المكتب الاعلامي لوزير المالية ان يبين ان هذه الادعاءات لا اساس لها من الصحة ويجب عدم اطلاق الاتهامات جزافا واختلاق روايات وتصريحات كاذبة ومثيرة للسخرية من مصادر مجهولة غير معلنة هدفها التسقيط.

ويؤكد ان الوزارة تحتفظ بحقها القانوني في الرد على مروجي ومثيري مثل تلك الإدعاءات الغير مبررة والتي تحمل في طياتها اغراض ونوايا سياسية كانت او انتخابية هدفها إثارة الرأي العام، مهيبا بوسائل الاعلام والوكالات الاخبارية كافة عدم التعاطي مع مثل هذه الاخبار المزيفة وعدم الانجراف وراء الشائعات واعتماد الاخبار والمعلومات من خلال موقع الوزارة الالكتروني وصفحاتها على موقعي التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر.

المكتب الاعلامي لوزارة المالية

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