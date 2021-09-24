علاوي يبحث مع بارزاني تطورات المشهد السياسي وضرورة انفاذ القانون وفرض سلطة الدولة

2021/09/24 | 17:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

التقى زعيم ائتلاف الوطنية رئيس الجبهة الوطنية المدنية -موج- في اربيل ، مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني .

وقال المكتب الاعلامي لاياد علاوي وتلقت “خبر برس” (واخ) نسخة منه ،ان” اللقاء تطرق الى العديد من المواضيع التي تخص الشأن المحلي وتطورات الاوضاع خصوصا في الجانب السياسي والاخطار التي تحيط بهذا الجانب، والتأكيد على ضرورة انفاذ القانون وسلطة الدولة والعمل على استتباب الاوضاع ووضع حدٍ للمارسات الخاطئة التي تشهدها بعض مفاصل الدولة، وبناءً على الثقة المتبادلة والعلاقات التأريخية تقرر استمرار التواصل والتشاور والتنسيق بهذا الصدد .

رافق علاوي خلال زيارته ليلى عبد اللطيف نائب رئيس الجبهة ونديم الجابري الهيئة الاستشارية في الجبهة وامين عام الجبهة هاني ادريس .

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