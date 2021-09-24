​الكاظمي يغرد بشأن الانتخابات ويوجه دعوة للناخبين



​الكاظمي يغرد بشأن الانتخابات ويوجه دعوة للناخبين
2021/09/24 | 17:00 - المصدر: المورد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ​الكاظمي يغرد بشأن الانتخابات ويوجه دعوة للناخبين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/24 | 17:00.

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